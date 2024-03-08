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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. كفة متساوية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في السعودية الذي يقام للمرة الأولى في الخارج.

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موقف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حال التعادل

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة  بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء و MBC مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر:

من يفض الشراكة؟

تقابل الأهلي والزمالك التقيا 20 مرة فى نهائي كأس مصر، استطاع الأهلي الفوز في 9 مباريات وفاز الزمالك بنفس العدد، بينما وحصد القطبين اللقب "مناصفة" مرتين.

و يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، فيما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

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