تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. كفة متساوية

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في السعودية الذي يقام للمرة الأولى في الخارج.

تبدأ مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء و MBC مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر:

من يفض الشراكة؟

تقابل الأهلي والزمالك التقيا 20 مرة فى نهائي كأس مصر، استطاع الأهلي الفوز في 9 مباريات وفاز الزمالك بنفس العدد، بينما وحصد القطبين اللقب "مناصفة" مرتين.

و يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، فيما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.