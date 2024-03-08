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الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حال التعادل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

ساعات تفصلنا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي تقام على ملعب الأول بارك بالسعودية لأول مرة في الخارج.

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مباراة القمة.. تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي

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قائمة الأهلي والزمالك لمباراة القمة في نهائي كأس مصر

و يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

قائمة الزمالك نهائي كأس مصر:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف «روقا» - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبد الله «نيمار» - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى «زيزو» - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

قائمة الأهلي لمباراة القمة:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – أكرم توفيق – كريم وليد – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – كريم فؤاد – حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا – بيرسي تاو.

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

موقف المباراة حال التعادل:

في حال نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، و حال استمرار التعادل سيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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