بقيمة عشرين مليون يورو.. مساعدة إسبانيا للأونروا

قدمت إسبانيا مساعدة لشعب غزة، بهدف مواجهة الوضع الإنساني المأسوي في القطاع، وأعلنت الحكومة الإسبانية، تقديم مساعدة للأونروا لتخفيف المعاناة على الفلسطنيين.

ووفقًا لما نقلته قناة “الحرة”، فقد أعلنت الحكومة الاسبانية تقديم مساعدة إضافية بقيمة عشرين مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث مع المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني.

ومن جانبه أعرب لازاريني عن أمله في أن يشجع قرار الحكومة الإسبانية بعض الدول التي علقت أخيرا مساعدتها للوكالة على استئناف هذه المساعدة، موضحا أن هذا التعليق يشمل 16 دولة ويمثل 450 مليون دولار (نحو 410 ملايين يورو).

فيما دعا إلى تسهيل الدخول البري للمساعدات إلى القطاع بالنظر إلى محدودية فاعلية الإنزال الجوي للمساعدات.