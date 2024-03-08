الشناوي وديانج الأبرز.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه خلال الأيام الماضية من الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص التي عانى منها الأحمر في المواجهات الأخيرة محلياً وأفريقياً.

غيابات الأهلي في مباراة القمة:

يغيب عن صفوف الأهلي أمام الزمالك، الفلسطينى وسام أبوعلى و محمد الشناوي والمالي أليو ديانج وياسر إبراهيم بسبب الإصابة أما أحمد عبد القادر والتونسي كريستو لعدم عدم الجاهزية الفنية ومحمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثي المغربي رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد بعد معاناتهم من الإصابة قبل نهائي الكأس، بعدما اشتكى سليم آلام في الخلفية فيما تعرض كوكا لكدمة أسفل الظهر، بينما يعاني نيدفيد من شد خفيف في العضلة الضامة.

وسيرتدي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، أما الزمالك سيرتدي طاقم من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.