يلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الجمعة في مباراة القمة على ملعب الأول بارك بالسعودية في نهائي كأس مصر الذي يقام لأول مرة في الخارج.

يهدف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لتحقيق أول بطولاته مع الأبيض في بداية مشواره مع الفريق، ما تجعله حافزا قوية للمدرب لتحقيق إنجاز بعد فترة قصيرة من توليه مهمة تدريب الفريق.

أقام "جوميز" محاضرة لشرح الأفكار الخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر، و النقاط الفنية الخاصة بالفريق المنافس، من خلال التقارير التي تم إعدادها.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه أمس الخميس على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها غداً الجمعة في نهائي كأس مصر.

غيابات الزمالك أمام الأهلي:

محمود حمدي الونش بسبب الإصابة بقطع بالرباط الصليبي؛ محمد عبد الشافي (إصابة بقطع بالرباط الصليبي)، السنغالي إبراهيما نداي بسبب إصابة بمزق في العضلة الضامة، أما ياسر حمد، مهاب ياسر، محمد عاطف، ترافيس موتيابا، سيف فاروق جعفر، وزياد كمال لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي في القمة:

محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك

في الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ( مصطفى الزناري)

في خط الوسط: نبيل دونجا ومحمد أشرف روقا أو محمد شحاتة، عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو مصطفى شلبي أو ناصر ماهر

في الهجوم: ناصر منسي