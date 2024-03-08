مباراة القمة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بنهائي كأس مصر

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص التي عانى منها المارد الأحمر في المباريات الأخيرة محلياً وأفريقياً.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة جديدة مع المارد الأحمر في سجله ويدرس المدرب السويسري تشكيله لمباراة الزمالك ومن المتوقع أن يدفع ب:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية ، كوكا ، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو ، موديست أوكهربا، الشحات

وتبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء.