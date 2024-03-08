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الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيسة سلوفينيا تدعو مجلس الأمن لفرض وقف إطلاق النار بغزة

رئيسة سلوفينيا ناتاشا
رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار

تطالب العديد من دول العالم بوقف إطلاق النار الفوري على قطاع غزة، وآخرها سلوفينيا والتي دعت رئيستها ناتاشا بيرك موزار، مجلس الأمن الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإراقة الدماء في قطاع غزة.

وقالت موزار، في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة السلوفينية أمس، حول الوضع في غزة:"لقد روعتني رؤية مدى الفشل الذي وصل إليه المجتمع الدولي في اختبار العمل الإنساني والإنسانية".
وتابعت:"إن عمليات القتل التي نشهدها يوميا بالصور والكلمات في أنحاء مختلفة من العالم أصبحت أمرا طبيعيا جديدا، ولا يمكن لسلوفينيا، باعتبارها دولة ديمقراطية ملتزمة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن تقف مكتوفة الأيدي".

وأضافت موزار :"بوصف سلوفينيا عضوا في مجلس الأمن، يجب عليها أن تواصل بذل قصارى جهدها، بكل ما لديها من معرفة وخبرة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان تقديم المساعدات الإنسانية الفورية للسكان المدنيين في غزة".

وأشارت موزار إلى أنها أعربت مؤخرا عن دعمها لأوكرانيا في هذا الصدد، كما تحث مجلس الأمن على وقف إراقة الدماء في غزة.

ودعت رئيسة سلوفينيا، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى وضع حد لهذه الفظائع من خلال فرض وقف لإطلاق النار في غزة.

كما حثت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي تتمتع بسلطة التصرف، على استعادة الحد الأدنى من الكرامة للأشخاص الذين يعانون ويموتون في غزة. 

 

الجريدة الورقية