تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ساعات تفصلنا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالسعودية الذي يقام لأول مرة بالخارج.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى مواصلة تحقيق البطولات وأضاف بطولة جديدة وهي كأس مصر من غريمه التقليدي الزمالك، فيما يأمل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض في تحقيق بطولة كأس مصر في بداية مشواره مع الزمالك ليكون حافزا له ودافعا للمزيد بعد توليه المهمة خلال الفترة الماضية.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر، التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، وSSC السعودية، و MBC مصر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة القمة

تردد قناة أون تايم سبورتس وMBC مصر

تردد قناة أون تايم سبورتس:

تردد:11861

الإستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

تردد "MBC مصر"

التردد: 11474.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات