قمة الأهلي والزمالك.. موعد نهائي كأس مصر

يترقب عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالسعودية.

يقام نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة بالخارج وتستضيفه السعودية على ملعبها الأول بارك.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواصلة تحقيق البطولات وأضاف بطولة جديدة وهي كأس مصر من غريمه التقليدي الزمالك، فيما يطمح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض في تحقيق بطولة كأس مصر في بداية مشواره مع الزمالك ليكون عاملا قويا بعد توليه المهمة خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة القمة

موعد مباراة نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، وSSC السعودية.