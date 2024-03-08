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الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة الأهلي والزمالك.. موعد نهائي كأس مصر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يترقب عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالسعودية.

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نجم الأهلي السابق يستعيد ذكرياته في مباراة القمة

يقام نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة بالخارج وتستضيفه السعودية على ملعبها الأول بارك.

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواصلة تحقيق البطولات وأضاف بطولة جديدة وهي كأس مصر من غريمه التقليدي الزمالك، فيما يطمح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض في تحقيق بطولة كأس مصر في بداية مشواره مع الزمالك ليكون عاملا قويا بعد توليه المهمة خلال الفترة الماضية.

موعد مباراة القمة 
موعد مباراة نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، وSSC السعودية.

 

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نجم الأهلي السابق يستعيد ذكرياته في مباراة القمة

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