درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. القاهرة تصل لـ 15 درجة

يبحث الكثيرون عن حالة الطقس اليوم الجمعة 8 مارس تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة فيوم حار ويوم بارد، بالرغم أن فصل الشتاء لم ينتهي بعد.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد اليوم طقس مستقر على أغلب المحافظات، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من يوم الاثنين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 8 مارس 2024

ونستعرض في السطور التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

درجة الحرارة في القاهرة .. 15 و 23

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 14 و 24

درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 14 و 23

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 20

درجة الحرارة في بنها .. 15 و 23

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 14 و 24

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 23

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 23

درجة الحرارة في دمياط .. 13 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 14 و 21

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 13 و 23

درجة الحرارة في السويس .. 13 و 23

درجة الحرارة في العريش .. 12 و 22

درجة الحرارة في رفح .. 11 و 21

درجة الحرارة في رأس سدر .. 12 و 24

درجة الحرارة في نخل .. 05 و 22

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 04 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 17 و 24

درجة الحرارة في طابا .. 14 و 23

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 17 و 26

درجة الحرارة في مطروح .. 12 و 20

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 19

درجة الحرارة في سيوة .. 12 و 22

درجة الحرارة في الغردقة .. 14 و 26

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 26

درجة الحرارة في المنيا .. 09 و 24

درجة الحرارة في أسيوط .. 09 و 24

درجة الحرارة في سوهاج .. 13 و 27

درجة الحرارة في قنا .. 13 و 28

درجة الحرارة في الأقصر .. 15 و 28

درجة الحرارة في أسوان .. 16 و 29

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 14 و 27

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 15 و 29

درجة الحرارة في شلاتين .. 19 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 25

درجة الحرارة في أبو رماد .. 17 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 26