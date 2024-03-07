30% أسئلة مستويات عليا في امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس آلية العام الدراسي الماضي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي.

وفي امتحانات الثانوية العامة 2023، وجه وزير التربية والتعليم بتقسيم نسب الأسئلة إلى: 30 في المائة للعمليات البسيطة و40 في المائة للعمليات المتوسطة و30 في المائة للمستويات العليا.

ووجه وزير التربية والتعليم بأن تراعى امتحانات الثانوية العامة 2024 المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية عند وضع الأسئلة.

ووجه وزير التربية والتعليم بمراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون محددة واضحة وغير قابلة للتأويل.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى ضرورة مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأكد وزير التربية والتعليم تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 ، يوم الإثنين، الموافق 10 يونيو 2023 للمواد غير المضافة للمجموع، يوم 22 يونيو للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الديناميكا.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة هذا العام على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وما لا يزيد عن 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة.

وتجرى امتحانات الثانوية بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، مثل العام الماضي، بالاعتماد على كتيبات المفاهيم على أن يتسلم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم الخاصة بكل مادة أثناء انعقاد اللجان.

وتختار أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة ولكن يتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة لضمان تطبيق المواصفات المحددة، وضمان عدم تكرار الاسئلة أو تشابه الإجابات.

