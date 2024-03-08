آخر فرصة للتقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية

تغلق جامعة بيشة في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل، باب التقديم في الوظائف الشاغرة المتاحة بها، إلكترونيًا.

وكانت جامعة بيشة السعودية قد أعلنت عن توافر فرص عمل بعدة وظائف لمن يرغب في التقدم، وخصصت رابطا إلكترونيًا لذلك.

وفتحت جامعة بيشة باب التقديم في الوظائف الشاغرة بها في الفترة من يوم الإثنين 3 مارس 2024، وحتى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

قدّم الآن في وظائف جامعة بيشة السعودية

وكشفت جامعة بيشة السعودية عن آلية التقديم في الوظائف الشاغرة بها، على أن يكون إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المخصص.

وإذا كنت بحاجة إلى إحدى الوظائف المتاحة في جامعة بيشة السعودية يمكنك تجهيز الأوراق المطلوبة والتقديم (من هنا).

وظائف متاحة في جامعة بيشة السعودية

أعلنت جامعة بيشة السعودية عن توافر فرص عمل تبلغ عدد 24 وظيفة، بنظام التعاقد لكلا الجنسين، وتتضمن فني مختبر علمي ممارس، وفني مختبر علمي، ومهندس مدني مساعد، ومهندس كيميائي مساعد.

وتشمل وظائف جامعة بيشة السعودية أيضًا كلا من: مطور برامج مساعد، ومصمم نظم مساعد، وباحث أكاديمي مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس معماري مساعد.

كما تشمل وظائف جامعة بيشة السعودية المتاحة:، مهندس كهربائي مساعد، وفني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني، وإخصائي موازنة مالية مساعد، ومراجع داخلي مساعد.

شروط التقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية