رابط رسمي للتقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية الرابط الرسمي المخصص للتقديم بالوظائف الشاغرة في جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية.

وفتحت جامعة بيشة السعودية باب التقديم للوظائف الشاغرة بها بدءًا من يوم الإثنين 23 شعبان الجاري الموافق 3 مارس 2024.

وتستمر جامعة بيشة في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة بها حتى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

رابط التقديم في جامعة بيشة السعودية

وأتاحت جامعة بيشة السعودية رابط مخصص للتقديم في الوظائف الشاغرة المطلوبة بشرط إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

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وظائف جامعة بيشة السعودية

وكانت جامعة بيشة في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن توافر وظائف شاغرة بنظام التعاقد لكلا الجنسين تبلغ 24 وظيفة.

وذكرت جامعة بيشة السعودية أن الوظائف المطلوبة تتضمن: فني مختبر علمي ممارس، وفني مختبر علمي، ومهندس كيميائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومطور برامج مساعد، ومصمم نظم مساعد.

وتتضمن وظائف جامعة بيشة السعودية أيضا: مهندس معماري مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس كهربائي مساعد، وباحث أكاديمي مساعد، وفني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني، بالإضافة إلى إخصائي موازنة مالية مساعد، ومراجع داخلي مساعد.

شروط شغل وظائف جامعة بيشة السعودية

وذكرت جامعة بيشة السعودية أنه يشترط أن يكون المتقدم في الوظائف الشاغرة من الجنسين، وأن يكون سعودي الجنسية وغير مرتبط بعمل حكومي.

وأوضحت جامعة بيشة السعودية أن شروط التقديم للوظائف الشاغرة تتضمن: حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف.

وأضافت جامعة بيشة السعودية أن الشروط تشمل أيضًا: ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة، ومعادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتابع جامعة بيشة السعودية أن الشروط تتضمن توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار وتوفر اختبار اللغة الإنجليزية ” TOFEL-IELTS-STEP” للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق الدرجات، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

وتقع جامعة بيشة السعودية في محافظة بيشة التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

وأنشئت جامعة بيشة بناءً على أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 2 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 3 أبريل 2014.

وتوجد لجامعة بيشة السعودية ثلاثة فروع في محافظات: بلقرن والنماص وتثليث، و يوجد فيها 15 كلية و9 عمادات مساندة.