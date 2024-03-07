سجّل الآن| شروط التقديم في وظائف جامعة بيشة السعودية

كشفت جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية عن شروط التقديم في الوظائف الشاغرة المتاحة بها، التي فتحت باب التقديم بها بدءًا من يوم الإثنين 3 مارس 2024.

وتغلق جامعة بيشة السعودية باب تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الشاغرة بها حتى يوم الأحد 29 شعبان الموافق 10 مارس 2024.

شروط شغل وظائف جامعة بيشة السعودية

أن يكون المتقدم في الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة السعودية من الجنسين. أن يكون المتقدم في الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة السعودية سعودي الجنسية وغير مرتبط بعمل حكومي. حسن السيرة والسلوك. ألا يكون المتقدم في الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة السعودية محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف. ألا يكون المتقدم في الوظائف الشاغرة في جامعة بيشة السعودية مفصولًا من الخدمة بالدولة. معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة. اجتياز اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار. توفر اختبار اللغة الإنجليزية ” TOFEL-IELTS-STEP” للوظائف الهندسية والمختبرات والتقنية وإرفاق الدرجات. اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

رابط رسمي للتقديم في جامعة بيشة السعودية

وخصصت جامعة بيشة السعودية رابط رسمي للتقديم في الوظائف الشاغرة المتاحة بها مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

وللتقديم في جامعة بيشة السعودية إلكترونيًا (اضغط هنا)

وظائف متاحة في جامعة بيشة السعودية

وأعلنت جامعة بيشة في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، توافر وظائف شاغرة بنظام التعاقد لكلا الجنسين تبلغ 24 وظيفة.

وتتضمن وظائف جامعة بيشة السعودية: فني مختبر علمي ممارس، وفني مختبر علمي، ومهندس كيميائي مساعد، ومهندس مدني مساعد، ومطور برامج مساعد، ومصمم نظم مساعد.

كما تتضمن وظائف جامعة بيشة السعودية أيضا: مهندس معماري مساعد، ومهندس ميكانيكي مساعد، ومهندس كهربائي مساعد، وباحث أكاديمي مساعد، وفني صيانة ميكانيكية ممارس ثاني، بالإضافة إلى إخصائي موازنة مالية مساعد، ومراجع داخلي مساعد.

نبذة عن جامعة بيشة السعودية

أنشئت جامعة بيشة السعودية بناءً على أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 2 جمادى الآخرة 1435 هـ الموافق 3 أبريل 2014.

وتوجد لجامعة بيشة السعودية ثلاثة فروع في محافظات: بلقرن والنماص وتثليث، و يوجد فيها 15 كلية و9 عمادات مساندة.

وتضم جامعة بيشة السعودية كليات: الحاسبات وتقنية المعلومات، والطب، والعلوم الطبية التطبيقية، والهندسة، والتربية والتنمية البشرية، والعلوم، والآداب والفنون، والمجتمع، والأعمال، والعلوم والاقتصاد المنزلي، والعلوم الطبية التطبيقية بالنماص، والعلوم والآداب (بنين، وبنات) في بلقرن، والعلوم والٱداب (بنين، وبنات) في النماص، والمجتمع (بنين) في النماص، والكلية التطبيقية بالنماص، والكلية التطبيقية ببلقرن.