هل يؤثر الخبز الأبيض على مرضى السكري؟

وفقا لإيلينا سولوماتينا، يجب التعامل مع الخبز الأبيض كحلوى، فلا يمكنك تناوله طوال الوقت.

في مقابلة مع أحد خبراء التغذية، تم التعبير عن رأي مفاده أن الأشخاص الذين يتناولون الخبز الأبيض كل يوم يخاطرون بصحتهم، والاستهلاك اليومي يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين والسكري والسمنة.

وأوضحت سولوماتينا أن الدقيق الأبيض يمكن أن يكون له تأثير على الجسم مشابه للسكر، فالمنتجات المصنوعة منه تساهم في زيادة حادة في مستويات الجلوكوز في الدم، ويؤدي هذا إلى زيادة في الطاقة، لكن البنكرياس يستجيب لزيادة تركيز الجلوكوز من خلال إنتاج الأنسولين المكثف، وفي مثل هذه اللحظة يعاني الشخص من فقدان القوة والتهيج.

إذا تم استهلاك خبز الدقيق الأبيض بانتظام، فإن مثل هذه التقلبات يمكن أن تساهم في تطور مقاومة الأنسولين وهذا الاضطراب هو سبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأضافت سولوماتينا أنه يجب عليك تناول الخبز الأبيض بنفس طريقة تناول الحلوى ذات السعرات الحرارية العالية، أي أن تسمح لنفسك بذلك من حين لآخر فقط، جنبا إلى جنب مع المنتج الذي يزيد بشكل حاد من مستويات السكر في الدم، يجب عليك تناول المكسرات والخضروات والبروتين - فهي تبطئ تدفق الجلوكوز في الدم.