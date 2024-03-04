لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.."سبيشيال ميد ايه أي" تتوصل لتقنية علاجية جديدة للقدم السكري

توصلت شركة Special Med AI لتقنية جديدة لعلاج حالات القدم السكري والحروق والقرح الوريدية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتحتفل الشركة بهذا الإنجاز الطبي يوم 6 مارس الجاري ، بفندق تريومف بالتجمع الخامس، حيث يقام الاحتفال برعاية كل من وزارة الصحة وحزب حماة الوطن ، و تطبيق " احجز" للخدمات الطبية" ،ومنصة " مصر الآن " الإخبارية كراع إعلامي.

يشار إلى أن هذه التقنية تعتمد على مجموعة من الأساليب العلاجية المخصصة والفعالة لكل حالة من حالات القدم السكري والحروق والقرح الوريدية ، مما يساعد على رفع نسب شفاء الحالات المصابة ويقلل من مضاعفات المرض.

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطط الشركة لتخفيف المعاناة عن المرضى وتحقيق رؤية مصر في تطوير قطاع الصحة