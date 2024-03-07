المُشدد 10 سنوات لتاجر الشابو في أسيوط

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمُدانٍ بالإتجار في مادة الميثامفيتامين " الشابو " المخدر وحيازة سلاح أبيض بمركز صدفا .

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم رضا ، و أحمد محمد نصر ، وأمانة سر صلاح تمام .

تعود وقائع القضية رقم 3619 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بوسط الصعيد منطقة أسيوط تفيد قيام " محمود . ع . ج " 36 عاما ، عامل مقيم قرية نزلة باقور بمركز أبوتيج بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار .

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات