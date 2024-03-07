حبس متهم بانتحال صفة طبيب أسنان في الإسكندرية

أمرت النيابة في الإسكندرية بحبس متهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات على ضوء اتهامه بانتحال صفة طبيب أسنان.

ويُواجه أيضاً تهمة ممارسة مهنة الطب بموجب أوراق مزورة، وذلك داخل عيادة طبية

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وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول ملابسات واقعتي التزوير، وانتحال الصفة، والتحفظ على الأوراق والأحراز التي ضبطت بحوزته أثناء عملية الضبط.

وكان مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد ورود بلاغ من إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، حول انتحال أحد الأشخاص، مقيم في محافظة البحيرة، صفة طبيب أسنان، وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة كائنة في نطاق دائرة القسم.

وأظهرت التحقيقات قيام الجاني باستخراج 4 بطاقات رقم قومي تحمل مهن مختلفة، بموجب مستندات "مزورة"، من بينها مستند يفيد أنه حاصل على بكالوريوس طب الأسنان.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم حال ممارسته مهنة طبيب الأسنان داخل العيادة، وبحوزته أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، وبطاقة الرقم القومي "جميعهم باسمه ومزورين"، وأجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.