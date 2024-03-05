وزير التعليم يوجه بوضوح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بشكل واضح.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على أن تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تأتي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تشديد الإجراءات خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 لمواجهة ظاهرة الغش بجميع أشكاله.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى العمل على ضبط منظومة المرحلة الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي، وعلى رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على مراعاة تناسب عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في كل مادة مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى تسلم الطالب كتيبات المفاهيم في بداية امتحانات الثانوية العامة 2024 كل مادة ثم تسليمها للملاحظ في نهاية الامتحان.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل بمادة اللغة العربية.

وألمح وزير التربية والتعليم إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

