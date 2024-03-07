المصري " 2005" يواصل تصدره لبطولة الجمهورية " ب " بعد فوزه على مستقبل سبورت

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على مضيفه فريق مستقبل سبورت بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب القطامية بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة مكون من علاء نصر ومحمد موسى وأيمن شوقي.

بتلك النتيجة يواصل المصري صدارته لترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة من 22 مباراة وبفارق 5 نقاط كاملة عن النجوم صاحب المركز الثاني.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الشوط الثاني يجري الكابتن وائل الجبالي تغييراته الموفقة والتي أضفت المزيد من السيطرة لأبناء بورسعيد ، فينجح البديل السعيد العشري في إحراز الهدف الأول للمصري في الدقيقة الثالثة والثلاثين ، ولم تمر سوى أربع دقائق ويضيف الهداف أحمد ابو الفتح شرف الهدف الثاني وهدف تأكيد الفوز واعتلاء الصدارة ، لتنتهي المباراة بفوز غال وثمين لأبناء الباسلة خارج الديار.

مثل المصري في المباراة : أحمد وهبة لحراسة المرمى ، زياد تامر ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، محمود أشرف، حسام حسن لخط الوسط ، أحمد أبو الفتح شرف ، صالح فريد ، حسين عبد الستار لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من السعيد العشري ومحمود سيد " حمو " ومحمد أكرم ومعاذ صلاح الدين.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.