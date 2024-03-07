الوزراء الأوكراني يخصص ميزانية ضخمة لمنع الإشارات التلفزيونية من روسيا

كشفت وسائل إعلام أوكرانية بأن مجلس الوزراء الأوكراني خصص 152 مليون هريفنيا (أكثر من 3.9 مليون دولار) لمنع الإشارات التلفزيونية والإذاعية من روسيا وبيلاروسيا في 9 مناطق من البلاد.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "قرر مجلس الوزراء تخصيص 152 مليون هريفنيا من صندوق احتياطي ميزانية الدولة لنشر نظام يمنع البث التلفزيوني والإذاعي المناهض لأوكرانيا في المناطق الحدودية".

وتابع: "سيتم استخدام الأموال التي خصصتها الحكومة لشراء وتركيب أنظمة حجب الإشارة من أراضي روسيا وبيلاروسيا ومنطقة بريدنيستروفيه غير المعترف بها".

وفقا لما ورد في المقال، سيتم تركيب أنظمة الحجب في 45 موقعًا في المنطقة الحدودية لمناطق فينيتسا وفولين وزيتومير وكييف وأوديسا وريفني وسومي وخاركوف وتشرنيهيف بحلول الأول من مايو.