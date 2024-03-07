الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تعمل على حجب الإشارات التلفزيونية التي تبث من روسيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مجلس الوزراء الأوكراني خصص 152 مليون هريفنيا (أكثر من 3.9 مليون دولار) لمنع الإشارات التلفزيونية والإذاعية من روسيا وبيلاروسيا في 9 مناطق من البلاد.

وحسب سبوتنيك، جاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "قرر مجلس الوزراء تخصيص 152 مليون هريفنيا من صندوق احتياطي ميزانية الدولة لنشر نظام يمنع البث التلفزيوني والإذاعي المناهض لأوكرانيا في المناطق الحدودية".

وتابع: "سيتم استخدام الأموال التي خصصتها الحكومة لشراء وتركيب أنظمة حجب الإشارة من أراضي روسيا وبيلاروسيا ومنطقة بريدنيستروفيه غير المعترف بها".

ووفقا لما ورد في المقال، سيتم تركيب أنظمة الحجب في 45 موقعًا في المنطقة الحدودية لمناطق فينيتسا وفولين وزيتومير وكييف وأوديسا وريفني وسومي وخاركوف وتشرنيهيف بحلول الأول من مايو/أيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

مواد متعلقة

كيف يستقبل الفلسطينين شهر رمضان الكريم ؟

إعلان أمريكي جديد بشأن مساعدات غزة

الجهاد الإسلامي: حتى لو مرت صفقة التهدئة في غزة فإن الحرب لن تتوقف

وفاة طفلين ومسن خلال 24 ساعة.. الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية ترتفع في غزة

عبر الإسقاط الجوي.. مساعدات أمريكية تلقي على قطاع غزة

إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن

غوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

مدفيديف: لم نستهدف موكب "المهرج الدموي" في أوديسا ولو أردناه لأرديناه
الجريدة الورقية