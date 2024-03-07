ارتفاع احتياطيات الذهب في روسيا إلى نحو 2330 طنا خلال فبراير

سجلت احتياطيات الذهب في روسيا الاتحادية، ارتفاعًَا كبيرًا خلال فبراير الماضي، ليصل إلى نحو 2330 طنا.

وكشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات المعدن النفيس ارتفعت الشهر الماضي في روسيا لتصل إلى 2329.6 طن وبذلك تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات المعدن النفيس.

ومن الجدير بالذكر أن روسيا تصدرت في الربع الثالث من عام 2018، دول العالم بنمو احتياطيات الذهب، متجاوزة دولا مثل الصين والهند. وخلال العام 2023، شهد احتياطي روسيا من الذهب ارتفاعا قياسيا وملحوظا ليصل إلى 2350 طنا.

وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان خلال شهر يناير الماضي أن "احتياطي الذهب في روسيا ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 2.6 بالمئة، بزيادة قدرها 35 طنا تقريبا ووصل إلى مستوى قياسي جديد في نهاية العام الماضي ليبلغ 2350 طنًا".

وقال البيان، آنذاك، إن احتياطيات روسيا الدولية، ارتفعت بين أول ديسمبر 2023 وأول يناير 2024، من 592.4 مليار دولار إلى 598.6 مليار دولار، وكان هذا أعلى مستوى للاحتياطيات منذ مارس 2022.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3830 جنيها

عيار 21 يسجل 3350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2871 جنيها.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

الجنيه الذهب 26800 جنيه.

الذهب العالمي

استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي دون توقف للجلسة السابعة على التوالي، لتسجل اعلى مستوى تاريخي، وذلك في ظل الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد شهادة رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس والتي زادت من التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب الفوري اليوم الخميس بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2148 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 2157 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار 79 دولار حتى الآن، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في أسعار الذهب.

منذ بداية شهر مارس ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولار في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ أكتوبر الماضي.