القناطر الخيرية تنظم احتفالية لتكرم الأم المثالية

قام اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، بتكريم الأمهات المثاليات الموظفات بمجلس المدينه والوحدات المحليه القرويه بمناسبة عيد الأم .

يأتي ذلك إيماناً بدور الأم وعرفاناً بالجميل لما تقدمه للأسره والمجتمع وضرب المثل في التضحيه والعطاء، وفى ضوء توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بالجانب الاجتماعى للعاملين وتكريم المتميزين وبخاصة خلال المناسبات والاعياد المختلفة.

وأكد رئيس المدينة، على الدور العظيم الذى تقوم به الأم تجاه إعداد الاجيال القادمه من اجل رفعة وتقدم بلدنا.

والقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن الطوخي، كلمة حول الدور الهام للأم وتكريمها في الاسلام، فالأم حريصة دائما على صحة أطفالها بإعطاءه رضاعته المتكاملة، وعندما يكبر ابنها تظل بجانبه حتى يدرس ويتعلم ويحصل على وظيفة لتبدأ من هنا دور الأم في خدمة وطنها فالابن الذي يعمل الآن الام هى من قدمته إلى المجتمع ليخدم وطنه ويصبح فردًا نافعا فيه.