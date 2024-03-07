مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية على غزة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمشاركة فى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية فى التحالف الدولى لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية, بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

يأتى ذلك تزامناً مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوى الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد فى الغذاء والدواء جرّاء استمرار الأزمة الراهنة، وذلك انطلاقاً من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق.