الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، يوم 7 مارس 2024، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وبحضور ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

 

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وزير الخارجية يترأس وفد مصر في أعمال اللجنة المشتركة مع كينيا

الشراكة مع القطاع الخاص 

وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من جانب عدد من الوزارات فى إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ونتائج الزيارات الوزارية، واللقاءات رفيعة المستوي التي عقدت فى الفترة الأخيرة.

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وزارة الخارجية الروسية: موسكو تستدعي السفير الأمريكي

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