انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعها الدوري، يوم 7 مارس 2024، بمقر وزارة الخارجية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية وبحضور ممثلى الوزارات والهيئات والجهات الوطنية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وتم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من جانب عدد من الوزارات فى إطار مقاربة شاملة قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطة تنمية الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية، ونتائج الزيارات الوزارية، واللقاءات رفيعة المستوي التي عقدت فى الفترة الأخيرة.