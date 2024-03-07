سحور سريع.. طريقة عمل أومليت بالبطاطس

البيض من الأكلات التي لا يستغنى عنه أحد في وجبة السحور، كونه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، إلا أن أغلب الأمهات تقدمه لأطفالها مسلوق أو أومليت بشكل تقليدي، مما يجعلهم يرفضون تناوله، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضير أومليت بالبطاطس الشهيه، ليحبها الجميع وتشعرهم بالشبع فترة طويلة.





طريقة عمل أومليت بالبطاطس

المقادير

- البيض : 6 حبات





- حليب : ملعقتان كبيرتان





- ملح : نصف ملعقة صغيرة





- بيكنج بودر : ربع ملعقة صغيرة





- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة





- الزبدة : ملعقة كبيرة





- الفطر : كوب (مقطع)





- الثوم : فصّان (مهروس)





- البطاطس : كوبان (مسلوقة ومقطعة مكعبات)





-أعشاب : ملعقتان كبيرتان (مجففة)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 450.

2. جهزي طبق الفرن وادهنيه بالقليل من الزبدة.

3. اخلطي البيض مع الحليب والملح والفلفل والبيكنج باودر وضعيه جانباً.

4. سخني زيت الزيتون مع الزبدة في مقلاة واسعة على النار ثم أضيفي الفطر والثوم وقلبي على حرارة متوسطة لمدة دقيقة.

5. أضيفي البطاطس وقلبي حتى تطرى ثم أضيفي الأعشاب الإيطالية.



6. يمكنك استبدال الأعشاب بالبقدونس المفروم.

7. ضعي مزيج البطاطس والفطر والثوم في طبق الفرن المجهز ثم أضيفي البيض وأدخلي الطبق الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبياً.



8. قدميه ساخنا إلى جانب السلطة.