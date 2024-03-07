الكويت ترسل فريقاً طبياً وتعتزم إنشاء مستشفى ميدانياً في غزة

أرسلت الكويت فريقاً طبياً تطوعياً من جمعية الهلال الأحمر إلى قطاع غزة، وذلك على متن الطائرة الـ 46 التي سيرتها ضمن الجسر الجوي الإغاثي.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس، أن الفريق سيجري عمليات جراحية، ويقدم الدعم للمنظومة الصحية الفلسطينية، لتخفيف معاناة أهالي القطاع، وعلاج الجرحى.



وقالت الأمينة العامة للجمعية مها البرجس إن دور الفريق يتمثل في "تقديم العلاجات اللازمة، ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي، والمساهمة في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة".



وشددت البرجس على الحاجة الماسة لدخول الأجهزة والمعدات اللازمة إلى المراكز الطبية في القطاع، نظراً للنقص الكبير الذي تواجهه المراكز والمستشفيات، لافتة إلى أن الهلال الأحمر الكويتي سينشئ مستشفى ميدانياً في غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري.



وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار عدوان الاحتلال على المرافق والمستشفيات الفلسطينية، وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، وسط تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.



والثلاثاء الماضي، أرسلت الكويت الطائرة الإغاثية الـ 45 وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية لأهالي القطاع، فيما كانت الكويت سبّاقة في مد يد العون لسكان غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف كارثة إنسانية وصحية في القطاع، وأكثر من 30 ألف شهيد، و72 ألف مصاب.

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