رمضان 2024.. MBC مصرتطرح البرومو الثاني لمسلسل "العتاولة"

طرحت قناة MBC مصر البرومو الثاني لمسلسل “العتاولة” بطولة طارق لطفي وأحمد السقا، الذي يعرض حصريا عبر شاشتها في رمضان.

وظهر في البرومو كل من النجوم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وآخرون.

يواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهد مسلسله الجديد “العتاولة” الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

حيث ظهر السقا فى البرومو التشويقي للعمل بشكل جديد خلال المسلسل والذي سيعرض على شاشة mbc خلال شهر رمضان.

حيث كشف برومو مسلسل “العتاولة” بطولة النجم أحمد السقا أول مرة عن طبيعة شخصية السقا في المسلسل ، وهي شخصية تدعي نصار فتيحة، والتي ظهرت وهي تقف أمام البحر وكأن نصار يتحدث معه عن ماذا سيحدث الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يشهد المسلسل مفاجآت كبيرة ستنال اعجاب الجمهور.

العتاولة

وكان طرح النجم أحمد السقا البرومو الرسمى لمسلسله الجديد "العتاولة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2024، ويعرض حصرياً على قناة Mbc مصر ومنصة shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان هذا العام.

وكشف البرومو عن دخول النجم أحمد السقا فى بعض الأزمات مع شخصيات معينة، حيث قال لصلاح عبد الله "واضح إن فى ناس مكتوب عليها الجرى"، كما أظهر البرومو عن دخول السقا فى صراع مع باسم سمرة، هذا بالإضافة إلى الكشف عن وجود قصة حب تجمع السقا وزينة حيث عرض عليها الزواج فى مشهد من مشاهد البرومو.

أبطال العتاولة

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مى كساب، نهى عابدين، صلاح عبد الله، هدى الاتربى، ميمي جمال، محمد نجاتي، فريدة سيف النصر، مؤمن نور، حنان سليمان، مريم الجندى، أحمد كشك، صفوة، محمد التاجى ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان تصدر النجم أحمد السقا ترندات مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع عرض حلقات مسلسله "جولة أخيرة" الذى انتهى على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.