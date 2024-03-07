القبض على سائق و3 عاطلين بحوزتهم مُخدرات في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق، و3 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش وأقراص مخدرة بمناطق المقطم والمطرية ومنشأة ناصر.

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البداية عندما ضُبط سائق بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، و سيارة أجرة، كما ضُبط عاطلين - لهما معلومات جنائية - بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و سلاح أبيض "مطواة".

كما ضُبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية- بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح أبيض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام>