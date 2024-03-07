المُشدد 7 سنوات لـ3 متهمين بالسرقة بالإكراه في الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حُكمًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات قيام المُـهمين بترصد المجني عليه أثناء عمله على التوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ، وطلبوا منه توصليهم لأحد الأماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا، وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين

وفي سياق مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكماً بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المُخدرات.

وشمل الحكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه، وقضت أيضاً بمُعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات، كما ألزمته بالمصاريف ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد هشام وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج لأنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أسندت إليه أنه أحرز بقصد التعاطي الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. .