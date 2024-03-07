"الفوائد الصحية لشهر رمضان" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم، عدداً من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي ذات السياق، عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة توعوية بعنوان "الفوائد الصحية لشهر رمضان الكريم" بمدرسة محي الدين أبو العز، بالتعاون مع مديرية الصحة، تحدثت فيها أمل عاشور منصور مسئول إعلامي وتثقيف صحي عن تعريف فوائد الصيام للجسم حيث أنه يزيد من كفاءة الجهاز الهضمي، ويخلص الجسم من السموم، ويجدد الخلايا ويساعد في زيادة التركيز، وأكدت "عاشور" علي أهمية شرب الماء بما لايقل عن 8 أكواب بين الفطار والسحور، أيضا أهمية التغذية الصحية في رمضان، وعدم الإفراط في تناول الطعام والسكريات وإستبدالها بالفواكه، للتخلص من الوزن الزائد وتقوية المناعة والحفاظ علي صحة الجسم، تلاها ورشة فنية للرسم والتلوين نفذها أحمد مهني مسئول النشاط.

"حكايات من تاريخ سنورس".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وشهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "حكايات من تاريخ سنورس" بحضور طلاب مدرسة بني عثمان الابتدائية، أوضح فيها أحمد حلمي أصل كلمة "سنورس" إحدي مراكز محافظة الفيوم بأنها كلمة من اللغة المصرية القديمة وتنسب إلى الإله حورس، وأن سنورس من أوائل المدن التى أنشئت فيها مدرسة للفتيات وكان هذا عام 1913 وتعتبر هذه المدرسة من أوائل مدارس الفتيات على مستوى القطر المصرى فى ذلك الوقت، كما ناقش "حلمي" لمحات من تاريخ مدينة سنورس وبعض المعلومات عنها قائلا أن أول عمدة فى تاريخ سنورس هى السيدة شامة الشطيلى، وكيف تولت العمدية.

وأعقب ذلك ورشة إعادة تدوير لتنفيذ فانوس رمضان من مخلفات البيئة مثل كرتونة البيض الفارغة، وزجاجات المياه الفارغة، نفذتها هالة عيسي مسئولة نادي المرأة بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية بالقرى والمراكز.