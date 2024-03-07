إطلاق 50 برنامجا دينيا رمضانيا.. والجندي: الرئيس السيسي له قناة مفتوحة مع الله

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مع رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حول التعاون الدعوي والإعلامي، قائلًا: “50 برنامج ديني في رمضان بشكل غير مسبوق، صدقتوني عندما قلت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل له مكانة عند الله وقناة مفتوحة مع الله من حيث الجواب والدعاء والعمل الصالح”.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc"، اليوم الخميس، إنه "تقرر إذاعة صلاة التراويح والتهجد للجامع الأزهر على القناة الأولى بالتليفزيون المصري"، منوها إلى أن الإمام الأكبر يقدم برنامج رمضاني المخصص لأسماء الله الحسنى، والذي سيذاع على القناة المشتركة خلال شهر رمضان، وأن قناة الناس ستبث برنامج "ملتقى الفكر الأزهري" يوميًا خلال شهر رمضان".

وأشار إلى أن فضيلة الإمام الأكبر دعا إلى ضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف والشركة المتحدة في نقل رسالة الدين الوسطي من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر في كافة وسائل الإعلام من تليفزيون وإذاعة وصحافة وحتى البودكاست.

وتابع: "وجه فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والمتحدة للإعلام في نقل رسائل الدين الوسطى، من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر الشريف فى كل الوسائل الإعلامية من التليفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البود كاست".



وأضاف: "كمان في خريطة برامجية مميزة فى رمضان على قنوات المتحدة تشمل 50 برنامجا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب، وفي تعاون بين قناة الناس ومرصد الأزهر فى المحتوى".



واستقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الأستاذ عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة، وذلك في مشيخة الأزهر الشريف.



دار اللقاء حول التعاون بين الأزهر الشريف والإعلام، حيث تم الاتفاق على نقل صلاتى التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، ويقدم فضيلة الإمام الأكبر برنامج رمضاني عن أسماء الله الحسنى يذاع على قنوات المتحدة، كما يذاع ملتقى الأزهر للفكر على قناة الناس يوميا في رمضان.



ووجه فضيلة الإمام الأكبر، بضرورة تطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والمتحدة للإعلام في نقل رسائل الدين الوسطى، من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر الشريف فى كل الوسائل الإعلامية من التليفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البود كاست.



وأكد الأستاذ عمرو الفقي على وجود خريطة برامجية مميزة فى رمضان على قنوات المتحدة تشمل 50 برنامجا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب، وأثنى على التعاون الذي يحدث بين قناة الناس ومرصد الأزهر فى المحتوى.