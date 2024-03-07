الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح بديلاً مع ليفربول أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي

صلاح ويورجن كلوب
صلاح ويورجن كلوب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة سبارتا براج التشيكي ، خلال اللقاء الذي ينطلق بينهما على ملعب الأخير ، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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الأهلي يغادر فندق الإقامة لخوض مرانه الأخير استعدادًا لقمة نهائي الكأس


ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول ، خلال المواجهة.
ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمى: كاومين كيلير
الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - إبراهيما كوناتي - جو جوميز
الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت
الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو

ويتواجد مقاعد البدلاء: أدريان - فابيان مروزيك - فيرجيل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي - بوبي كلارك - محمد صلاح - كايد جوردون- كونستانتينوس تسيميكاس - جيمس ماكونيل - لويس كوماس - كونور برادلي - ماتيوس موسيالوفسكي

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