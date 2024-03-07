محمد صلاح بديلاً مع ليفربول أمام سبارتا براج بالدوري الأوروبي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة سبارتا براج التشيكي ، خلال اللقاء الذي ينطلق بينهما على ملعب الأخير ، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.





ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول ، خلال المواجهة.

ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: أندرو روبرتسون - جاريل كوانساه - إبراهيما كوناتي - جو جوميز

الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - هارفي إليوت

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - كودي جاكبو



ويتواجد مقاعد البدلاء: أدريان - فابيان مروزيك - فيرجيل فان دايك - دومينيك سوبوسلاي - بوبي كلارك - محمد صلاح - كايد جوردون- كونستانتينوس تسيميكاس - جيمس ماكونيل - لويس كوماس - كونور برادلي - ماتيوس موسيالوفسكي