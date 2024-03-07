حزب الله وفصائل فلسطينية يعلنان إسقاط قتلى وجرحى من قوات الاحتلال

أكد حزب الله عن إسقاط قتلى وجرحى إسرائيليين جراء استهداف أماكن تموضع جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

صواريخ من جنوب لبنان تستهدف الجليل الغربي وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

وكانت أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في البحر اثر عطل فني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.