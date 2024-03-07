الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله وفصائل فلسطينية يعلنان إسقاط قتلى وجرحى من قوات الاحتلال

جنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين

أكد حزب الله عن إسقاط قتلى وجرحى إسرائيليين جراء استهداف أماكن تموضع جنود الاحتلال في مستوطنة المطلة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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حزب الله يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

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حزب الله يُمطر مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا

 

 

صواريخ من جنوب لبنان تستهدف الجليل الغربي وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات

 

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

 

وكانت أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في البحر اثر عطل فني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.

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