الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف منطقة عفدون الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف منازل في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية  “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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حزب الله: قصفنا مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

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حزب الله يقصف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

 

صواريخ من جنوب لبنان تستهدف الجليل الغربي وصافرات الإنذار تدوي في المستوطنات

 

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

 

وكانت أعلنت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، سقوط طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي في البحر اثر عطل فني.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.

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