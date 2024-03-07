محافظ بني سويف يتابع المبادرة الرئاسية للتشجير" 100 مليون شجرة"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للتشحير "100 مليون شجرة"، والتي تستهدف زيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وخفض نسبة الاحتباس الحراري، وذلك بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية ، وتحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، بشأن استلام أول دفعة من المرحلة الثانية من المبادرة ،وذلك تحت إشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض ،والتي تتولى استلام الأشجار وخطة توزيعها على المراكز الإدارية والاحياء طبقا للأصناف المحددة "مثمرة وخشبية" ، لتسهيل عملية توريد الأشجار وتسليمها

وأكد محافظ بني سويف، أهمية واستمرار لجان المتابعة والاستدامة في رعاية الأشجار التي يتم غرسها، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والحفاظ عليها من التلف والإهدار، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الاستمرارية والاستدامة، لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الهدف المرجو من المبادرة، مشيرًا إلى أهمية تلك المبادرة التي تأتي ضمن عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على البيئة.

وبحسب البيان الذي أعده علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية_ منسق الاتصال بالمحافظة، تم "اليوم" استلام أول كمية من المرحلة الثانية بواقع (7650 شجرة لمركز الفشن + 13092 شجرة لمركز ببا والتي شملت أشجار (كافور ، ماهونجي ،أكاسيا جلوكا ،كونو كاربس، تيفيتيا، كازورينا ،برتقال يوسفي، رومان ،ليمون ،زيتون ،تين جوافة ، توت، نبق وذلك من إجمالى 105 الف شجرة مقرر توريدها ضمن المبادرة، في الفترة من 31 مارس الجاري وحتى 2 أبريل المقبل ،

وأشار سعيد، إلى قرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتشكيل لجان الاستلام، وتوجيه المختصين والمسئولين بالوحدات المحلية والجهات المنوطة بتجهيز المشاتل الحكومية الخاصة بالمحافظة ومراكز المدن والقطاعات الخدمية، استعدادًا لاستلام الأشجار، وسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية مع ضرورة التنسيق مع قطاع الزراعة لمراعاة الأماكن التي سيتم غرس الأشجار بها وفقًا لطبيعة التربة، ونوعية الأشجار، والتوقيتات الأنسب لزراعتها.

وشهد استلام الأشجار كل من داليا سيد مدير المخازن، المهندس عاطف راضي مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة

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