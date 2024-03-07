الصناعات المعدنية: الإفراج عن السلع ودخول المواد الخام يدير عجلة الصناعة

أشاد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على إشراف رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع اليوم، قائلا: "استكمال للقرارات الإيجابية الأخيرة، حيث إن التكدس بدأ في الانخفاض، موضحا أن ما يحدث من الإفراج عن السلع هو انفراجة لدخول المواد الخام بعد فترة صعبة".

وقال الجيوشي، خلال تصريحاته ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية “dmc”, اليوم الخميس، : "مرينا بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار وخلا الـ48 ساعة الماضية كان فيها انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية".

وشدد على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة أزمة الاحتكار لصالح المواطن.

وواصل الجيوشي أن المواد الخام لها الأولوية، معقبا: "عشان نعمل تجارة وعجلة الصناعة تدور والمصانع تشتغل وما يحدث هيفرق كتير في الاقتصاد والصناعة ستتأثر تأثير ايجابي بهذه القرارات، ولازم يكون في رقابة على السوق والتسعير وميبقاش كل قطاع يسعر من وجهة نظره والامور ستختلف تماما ومش هيبقى في سوق سوداء".