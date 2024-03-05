شباب قرية الشموت ببنها يطلقون مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية

اطلق عددا من شباب قرية الشموت التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مبادرة مجتمعية تهدف لتخفيض أسعار السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان بتخفيضات تتراوح من 30-50% .

حيث قام شباب الثرية بتخصيص مكان بالتعاون بالتعاون فيما بينهم لعرض السلع وتم توفير كميات من السلع الغذائية والسكر بسعر 27 جنيه للكيلو والزيوت بأسعار تبدأ من 60 جنيها بالإضافة الى ياميش رمضان وكافة المستلزمات المتعلقة بالأسرة .

ووجه منسق المبادرة الشكر لكل القيادات الداعمة له وللمبادرة واكد على ضرورة تعمينها بالقرى وخاصة في ظل حلول شهر رمضان المبارك .



مبادرة لتخفيض أسعار السلع

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