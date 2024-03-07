إزالة 13 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالتل الكبير في الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها وذلك بالمرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد اليوم الخميس، تنفيذ 13 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير في اليوم الثاني على التوالي، بحضور رئيس مركز ومدينة التل الكبير وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن استعادة مساحة تقدر بنحو ٥٣٠٢ م٢ تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة ٢ حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة، بمساحة ٢٥١٦ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

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وتمكنت الحملة من إزالة ١٠ حالات تعدٍّ بولاية الأوقاف، على مساحة ٢٧٧٠ م، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بالإضافة لإزالة ١ حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الري على مساحة ١٦ م، عبارة عن أكشاك وتند حديدية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.