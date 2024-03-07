وكيل أوقاف الفيوم يلتقي الأئمة والعاملين بإدارة سنورس

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، إجتماعا مع الأئمة العاملين بإدارة أوقاف سنورس الفرعية بمسجد المرداني، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة، وفضيلة الشيخ أحمد سيد مدير أوقاف سنورس، وذلك لمناقشة خطة المديرية الدعوية بالمساجد خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، بالحضور شاكراً لهم ما تم من جهد كبير خلال هذا الشهر المبارك، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من الفعاليات والقوافل الدعوية بالمساجد، بالإضافة إلى احتفاليات ليلة النصف من شعبان، موجها بضرورة الاستعداد للعمل خلال شهر رمضان، ومؤكدا أنه يتوجب علينا أن نعمل بأقصى ما نملك على أن يكون شهر رمضان المبارك شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله.

وكيل أوقاف الفيوم: المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي

وأكد الدكتور محمود الشيمي أن المساجد أصبحت مركزا لبناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير، وأن التوسع في الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد بأوقاف الفيوم سوف تتضاعف في شهر رمضان المبارك، حيث ستشهد المساجد إقامة الشعائر بها خلال الشهر الفضيل من اعتكاف، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وإقامة الملتقيات الفكرية بالمساجد الكبرى، موضحًا أن مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ولاسيما بين النشء والسيدات.

وأكد أن المديرية ستبذل قصارى جهدها في خدمة ضيوف الرحمن ببيوته سبحانه وتعالى خلال الشهر الكريم، وأنها ستعمل بأقصى ما تملك على أن يكون هذا الشهر الكريم شهر استنارة دينية وفكرية غير مسبوقة بإذن الله تعالى.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، لذا يجب علينا أن نحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية؛ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل)، مضيفا أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويشمل المقاريء القرآنية والندوات الدعوية بالمساجد.