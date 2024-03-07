بالصور|إفتتاح معرض الوسائل التعليمية بمدرسة عزبة نقيب بنجع حمادي

افتتحت مدرسة عزبة نقيب للتعليم الأساسى بنجع حمادي شمال قنا، معرضاً للوسائل التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة.

جاء ذلك بحضور علاء عبد المقصود موجه عام الوسائل التعليمية، ومحمد فاروق مدير إدارة الخدمات و الأنشطة بمديرية التربية والتعليم بقنا، ورمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة بإدارة نجع حمادي التعليمية، ووليد مغربي مسؤول قسم البيئة والسكان، و فاوي عبد العال رئيس قسم الوسائل التعليمية، و هاني فوزي، و رأفت محمد الطيري موجها الوسائل التعليمية بنجع حمادي.

وتضمن المعرض العديد من المعروضات التي تشكل وسائل تعليمية تساعد في عملية التعليم، وتساهم إشراك الحواس المختلفة في عملية التعلم، كما تساعد على جذب انتباه المتعلم، ودفعه إلى التركيز، وتحفز الطالب أو المتعلم على الإقبال على التعليم والحرص عليه لأنها توفر له عنصر هام وهو المتعة والاستفادة.