أطعمة غنية بالبروتين لخسارة الوزن بشكل أسرع وفعال

يوصي الأطباء من يعانون من السمنة ويريدون فقدان الوزن بشكل أسرع وفعال، بضرورة التركيز على البروتين، حيث إن تضمينه في النظام الغذائي اليومي قد يحفز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل الشعور بالجوع زيمنح إحساس الشبع.

أطعمة غنية بالبروتين

ووفقا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين والتي تساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع..

​ حبوب الكينوا

مصدر للبروتين الكامل الذي يوفر جميع الأحماض الأمينية التي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده.

البيض

يقدم جميع الأحماض الأمينية الضرورية اللازمة لبناء وإصلاح العضلات، كما إن تناوله على وجبة الإفطار يعزز الشعور بالشبع ويقلل استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية.

اللحوم الخالية من الدهون

مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة، فهي منخفضة السعرات الحرارية والدهون، ما يجعلها مثالية لفقدان الوزن، مثل صدور الدجاج والديك الرومي ولحم البقر.

الزبادي اليوناني

لا يوفر البروتين فقط، بل أيضًا البروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء.