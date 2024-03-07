أسعار ياميش رمضان تسرق فرحة المصريين

الشهر الكريم على الأبواب

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، فهناك استعدادات خاصة استقبال هذا الشهر الكريم من قبل الأسر المصرية، وأبرزها توفير ميزانية خاصة لشراء السلع والاحتياجات اللازمة والتى لا تستغنى عنها كل أسرة فى ربوع مصر المحروسة، الكثيرون يقبلون هذه الأيام على شراء الفوانيس لأطفالهم، الذين يشاركون أسرهم فرحة صيام شهر رمضان.

كلما تجولت فى شوارع «المحروسة» تجد بائعين يفترشون الأرصفة لبيع زينة رمضان أؤ السلع الغذائية من الفول والبقوليات والياميش والمكسرات وغيرها.

أغلب الميادين والساحات الكبرى امتلأت بالباعة الجائلين داخل أسواق السيدة زينب والحسين وسوف الساحل وباب البحر وميدان رمسيس ازدحامًا شديدًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن هذا لم يقتل فرحة المصريين باستقبال شهر الصيام، ولم تختف العادات والتقاليد التى يحرص عليها أغلب المواطنين الذين يحاولون ملء قلوبهم بروحانيات الشهر الكريم من خلال التجول فى الشوارع والنزول إلى الأسواق لشراء مستلزمات شهر رمضان، فنرى مشاهد البهجة التى بدت ظاهرة على وجوه الناس تملأ قلوبهم المنكسرة وسط عجز الكثيرين منهم عن شراء احتياجاتهم خلال شهر الصيام.

«الوفد» تجولت داخل شوارع وميادين القاهرة لترصد مشاهد استقبال المواطنين لحلول شهر رمضان المعظم.