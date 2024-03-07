مؤمن زكريا يتوجه إلى السعودية رفقة أسرته لمتابعة قمة نهائي الكأس

توجه مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك السابق ، والمدرب الحالي لفريق سموحة السكندري ، إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس ، لمتابعة قمة نهائي كأس مصر بين القطبين ، والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.





وتلقى زكريا دعوة خاصة للحضور من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك صباح اليوم في ملعب الأول بارك .

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.