أسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

شهدت أسعار النفط، تراجعا لليوم الثاني على التوالي، في ظل استقبال المستثمرين الفاتر لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل اقتصادها وسط نمو متعثر منذ جائحة كورونا.

وانخفضت اليوم العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 3 سنتات، لتصل إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، إلى 78.63 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتعهدت الصين بتحويل نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة، وحددت هدفًا لنمو اقتصادي لعام 2024 يبلغ حوالي 5% على غرار هدف العام الماضي.

كما تعهدت بتعزيز استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعهدت في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على استهلاك الوقود الأحفورى.