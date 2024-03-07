وجبات إفطار صحية تقي من سرطان القولون

أوصت طبيبة تغذية بضرورة تناول وجبات إفطار معينة نظرًا لأنها غنية بالألياف وقد تقي من الإصابة بمرض سرطان القولون، فهي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء التي تحمي بطانة القولون.

فوائد أطعمة الإفطار لسرطان القولون

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، أوضحت الطبيبة أن هناك كائنات حية دقيقة في الأمعاء تكسر الألياف من خلال عملية تسمى التخمير، ما ينتج عنه ميكروبات مفيدة تقي من سرطان القولون.

في الوقت نفسه، أوصت الطبيبة بتناول وعاء من دقيق الشوفان مع التوت والمكسرات والبذور لافتة إنه من أفضل الوجبات للحماية من السرطان، حيث توفر المكسرات والبذور أليافًا إضافية، في حين إن التوت يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من المرض الخبيث أيضًا.

وبدورها، أثبتت الأبحاث إن تناول الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني، يقلل من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بسبب محتوى الألياف، مشيرة إلى وجبة الإفطار المثالية تحتوي على 40 جم من الشوفان مع 300 مل من الحليب وحفنة من التوت وملعقة كبيرة من المكسرات المشكلة المفرومة، وملعقة كبيرة من البذور المختلطة مثل بذور الشيا أو الكتان أو اليقطين.