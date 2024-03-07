بسبب خلافات أسرية .. دفن جثة طالب تخلص من حياته بجرجا

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طالب في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج تخلص من حياته عن طريق تناول مبيد حشري حال تواجده بمنزل أسرته بسبب خلافات أسرية .



وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "محمد . ه " 18 سنة يقيم بدائرة المركز مصابا بحالة تسمم إثر تناوله مادة سامة حال تواجده بمنزله وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية .

وإنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص، وسؤال والدته “أمل . م” 44 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أفادت بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل تناول مادة سامة "مبيد حشري" ما أدى لإصابته ووفاته بسبب خلافات أسرية فيما بينهما ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .