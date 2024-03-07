الشباب يتعادل مع الفيحاء في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الشباب والفيحاء المقامة على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

بدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العبسي

الدفاع: حمد اليامي - رومان سايس - الشراري

الوسط الدفاعي: الجوير - كويلار

الوسط الهجومي: باهبري - راكيتيتش - جونيور

الهجوم: حبيب ديالو – فيتينهو

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف خلال 45 دقيقة أولى من اللقاء.