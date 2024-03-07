الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يتعادل مع الفيحاء في الشوط الأول

راكيتيتش لاعب الشباب
راكيتيتش لاعب الشباب السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الشباب والفيحاء المقامة على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن.

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تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

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تشكيل الفيحاء المتوقع لمواجهة الشباب اليوم في الدوري السعودي

بدأ الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العبسي

الدفاع: حمد اليامي - رومان سايس - الشراري

الوسط الدفاعي: الجوير - كويلار 

الوسط الهجومي: باهبري - راكيتيتش - جونيور 

الهجوم: حبيب ديالو – فيتينهو

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن التعادل السلبي كان سيدًا للموقف خلال 45 دقيقة أولى من اللقاء.

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