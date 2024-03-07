أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب السعودي، عن التشكيل الرسمي للمواجهة القوية التي تجمعه أمام نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والفيحاء في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الفيحاء بالدوري السعودي

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: نادر الشراري، رومان سايس.

خط الوسط: راكيتيتش، جوستافو كويلار، حمد اليامي، هتان باهبري، مصعب الجوير.

خط الهجوم: فيتينهو، حبيب ديالو، كارلوس جونيور.

ترتيب الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

يخوض فريق الفيحاء مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعهم من 22 مباراة، تفوق في 7 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 8 مباريات.

بينما يدخل الشباب المباراة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، من 22 مباراة، تفوق في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في 9 مباريات.